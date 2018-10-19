У Раді сьогодні пройде година запитань до уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Сьогодні у Верховній Раді очікується традиційна година запитань до уряду, передає кореспондент УНН.
Зокрема, парламент розпочне свою роботу з запитань до українських міністрів.
Крім того, у порядку денному є проект закону №4186 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення гарантій підвищення спортивної майстерності молоді, та проект постанови про внесення змін до постанови №5576 Верховної Ради України "Про призначення у 2016 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених".
Нагадаємо, 18 жовтня Верховна Рада ухвалила проект Бюджету-2019 у першому читанні.