В Раде сегодня пройдет час вопросов к правительству

В частности, парламент начнет свою работу с вопросов к украинским министрам.

Кроме того, в повестке дня есть проект закона №4186 о внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению гарантий повышения спортивного мастерства молодежи, и проект постановления о внесении изменений в постановление №5576 Верховной Рады Украины "О назначении в 2016 году именных стипендий Верховной Рады Украины для самых талантливых молодых ученых".

Напомним, 18 октября Верховная Рада приняла проект Бюджета-2019 в первом чтении.