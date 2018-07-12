У Раді прокоментували підсумкову декларацію НАТО

"У підсумковій декларації НАТО є багато позитивних речей, які стосуються України. Ми отримали сигнали про те, що наші євроатлантичні прагнення підтримані і далі потрібно докладати зусилля… Добре, що питання "Північного потоку 2" відверто обговорюється і для України це хороша можливість у цьому питанні знайти якесь вирішення… Крім того, у підсумковій декларації глав-держав НАТО чітко зафіксовано підтвердження територіальної цілісності та суверенітету України, є певне засудження дій РФ, і очевидно там є заклик щодо виконання безпекового компонента мінських домовленостей – там чітко вказано, хто є державою-агресором. (У НАТО – ред.) вкотре підтвердили свою підтримку (України – ред.) і засудження РФ, як держави-агресора із закликом забиратись з української землі. Це якщо перекласти мову декларації з дипломатичної на просту", - повідомила Г.Гопко.



Нагадаємо, НАТО твердо підтримує суверенітет та територіальну цілісність України та засуджує російську агресію. Про це сказав Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг під час спільного виступу з Президентом України Петром Порошенком.