В Раде прокомментировали итоговую декларацию НАТО

"В итоговой декларации НАТО есть много положительных вещей, которые касаются Украины. Мы получили сигналы о том, что наши евроатлантические стремления поддержаны и дальше нужно прилагать усилия ... Хорошо, что вопрос "Северного потока-2" откровенно обсуждается и для Украины это хорошая возможность в этом вопросе найти какое-то решение ... Кроме того, в итоговой декларации глав-государств НАТО четко зафиксировано подтверждение территориальной целостности и суверенитета Украины, есть определенное осуждения действий РФ, и очевидно там есть призыв по выполнению компонентов безопасности минских договоренностей - там четко указано, кто является государством-агрессором. (в НАТО - ред.) в очередной раз подтвердили свою поддержку (Украине - ред.) и осуждения РФ как государства-агрессора с призывом убираться с украинской земли. Это если перевести язык декларации с дипломатического на простой", - сообщила Г.Гопко.



Напомним, НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и осуждает российскую агрессию. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время совместного выступления с Президентом Украины Петром Порошенко.