В Раде прокомментировали итоговую декларацию НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Итоговая декларация НАТО поддержала суверенитет и территориальную целостность Украины, и еще раз указала, что Россия является государством-агрессором. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Анна Гопко, передает корреспондент УНН.
"В итоговой декларации НАТО есть много положительных вещей, которые касаются Украины. Мы получили сигналы о том, что наши евроатлантические стремления поддержаны и дальше нужно прилагать усилия ... Хорошо, что вопрос "Северного потока-2" откровенно обсуждается и для Украины это хорошая возможность в этом вопросе найти какое-то решение ... Кроме того, в итоговой декларации глав-государств НАТО четко зафиксировано подтверждение территориальной целостности и суверенитета Украины, есть определенное осуждения действий РФ, и очевидно там есть призыв по выполнению компонентов безопасности минских договоренностей - там четко указано, кто является государством-агрессором. (в НАТО - ред.) в очередной раз подтвердили свою поддержку (Украине - ред.) и осуждения РФ как государства-агрессора с призывом убираться с украинской земли. Это если перевести язык декларации с дипломатического на простой", - сообщила Г.Гопко.
Напомним, НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и осуждает российскую агрессию. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время совместного выступления с Президентом Украины Петром Порошенко.