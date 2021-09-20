У Раді хочуть дозволити нардепам голосувати з дому онлайн
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Нардепам хочуть дозволити голосувати з дому онлайн. Таку пропозицію під час погоджувальної ради, 20 вересня, озвучив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає кореспондент УНН.
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“Ми маємо пам’ятати, що коронавірус нікуди не зник. І ми всі маємо дотримуватися тих вимог, які ставляться перед нами. Я просив би і керівників фракції і керівників комітетів звернутися до наших колег з проханням дотримуватися всіх епідеміологічних норм. Отака ситуація, вона вкотре передбачає, як на мене, необхідність прийняття законодавства про можливість проведення діяльності Верховної Ради у певних випадках онлайн”, — заявив Стефанчук.
Додамо
Ще у квітні Стефанчук повідомляв, що понад 170 депутатів Верховної Ради перехворіли на COVID-19.
Нагадаємо
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що у нього підтвердили захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19.