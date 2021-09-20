У Раді хочуть дозволити нардепам голосувати з дому онлайн

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“Ми маємо пам’ятати, що коронавірус нікуди не зник. І ми всі маємо дотримуватися тих вимог, які ставляться перед нами. Я просив би і керівників фракції і керівників комітетів звернутися до наших колег з проханням дотримуватися всіх епідеміологічних норм. Отака ситуація, вона вкотре передбачає, як на мене, необхідність прийняття законодавства про можливість проведення діяльності Верховної Ради у певних випадках онлайн”, — заявив Стефанчук.

Додамо

Ще у квітні Стефанчук повідомляв, що понад 170 депутатів Верховної Ради перехворіли на COVID-19.

Нагадаємо

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що у нього підтвердили захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19.