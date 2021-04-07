Понад 170 нардепів перехворіли на коронавірус - Стефанчук

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Понад 170 депутатів Верховної Ради перехворіли на COVID-19. Про це повідомив віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook, пише УНН.

Цитата

"Наразі народні депутати України працюють у комітетах. Рада змінила календарний графік, аби було менше пленарних засідань і не було скупчень, тому що понад 170 депутатів уже перехворіли на Covid, а деякі з них - вже тричі", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Він додав, що Рада все ж збиратиметься на позачергові засідання для розгляду важливих питань.

"Зараз ми розробляємо законопроєкт про засади правотворчої діяльності, триває громадське обговорення законопроєкту про місцевий референдум та проєкту Концепції оновлення Цивільного кодексу України. Паралельно напрацьовуються законопроєкти з питань, які в усьому світі називаються "recalls", законопроєкти про електронні петиції й щодо електронного голосування. Також розглядається питання народовладдя на рівні судової влади. Крім цього, до першого читання готуються законопроекти про дерадянізацію законодавства України, щодо заборони розміщення реклами на автошляхах, а до другого – законопроєкти щодо статусу національного та ефективного управління закладами освіти й державним майном; щодо забезпечення відкритості інформації про розмір оплати праці в державних компаніях тощо", – розповів Стефанчук.

Доповнення

Нагадаємо, в Україні за добу виявили 15 415 нових випадків COVID-19. Одужало 11 472 особи, а померли - 431 особа.

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