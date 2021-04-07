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Более 170 нардепов переболели коронавирусом - Стефанчук

Более 170 нардепов переболели коронавирусом - Стефанчук

Киев  •  УНН

 • 20716 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Более 170 депутатов Верховной Рады переболели COVID-19. Об этом сообщил вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в Facebook, пишет УНН.

Цитата

"Сейчас народные депутаты Украины работают в комитетах. Рада изменила календарный график, чтобы было меньше пленарных заседаний и не было скоплений, так как более 170 депутатов уже переболели Covid, а некоторые из них - уже трижды", - говорится в сообщении.

Детали

Он добавил, что Рада все же будет собираться на внеочередные заседания для рассмотрения важных вопросов.

"Сейчас мы разрабатываем законопроект об основах правотворческой деятельности, продолжается общественное обсуждение закона о местном референдуме и проекте Концепции обновления Гражданского кодекса Украины. Параллельно нарабатываются законопроекты по вопросам, которые во всем мире называются "recalls", законопроекты об электронных петициях и по электронному голосованию. Также рассматривается вопрос народовластия на уровне судебной власти. Кроме этого, к первому чтению готовятся законопроекты о десоветизации законодательства Украины относительно запрета размещения рекламы на автодорогах, а ко второму - законопроекты о статусе национального и эффективного управления учреждениями образования и государственным имуществом; по обеспечению открытости информации о размере оплаты труда в государственных компаниях и т.д.", - рассказал Стефанчук.

Дополнение

Напомним, в Украине за сутки обнаружили 15 415 новых случаев COVID-19. Выздоровели 11 472 человека, а умерли - 431 человек.

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