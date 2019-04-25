У Раді готові повернутися до питання криміналізації контрабанди алкоголю

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. У парламенті, у 2015 році, був зареєстрований законопроект про криміналізацію контрабанди алкогольних напоїв та тютюну. Один з його авторів, депутат Андрій Антонищак, заявив про те, що до розгляду документу треба повернутися одразу після утворення Національної митної служби. Про це він розповів УНН.

“Я за те, аби криміналізувати контрабанду алкогольних та тютюнових виробів. Ця ідея у нас виникла після того, як ми складом ТСК виїхали на Закарпаття, до Мукачево. Але тоді, на жаль, перемогло контрабандне лоббі в парламенті.

Також багато депутатів тоді не зрозуміли суть питання, а доповідач не зміг це нормально подати. Зараз, на мою думку, після того як буде створена Національна митна служба — ми однозначно повернемося до цього питання. Або за ініціативою нардепів або вже голови служби, ми будемо однозначно подавати цю ініціативу, щоб ввести переміщення алкоголю через кордон в законодавчі рамки”, — сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Проблема контрабанди алкоголю в Україні досягла величезних масштабів

Антонищак додав, що Україна взяла на себе низку зобов’язань перед ЄС, серед яких контрольованість та прозорість митних кордонів.

“Зараз же у нас митники пропускають контрабандний вантаж, а там, в ЄС, його ловлять і наголошують в черговий раз, що Україна — це кордон з дірками і хабарництвом. Більше того, ми завдаємо колосальних збитків державі — де не платять ПДВ, акцизи. Це є величезні суми, на яких заробляють тіньові бізнесмени. У скарбницю країни нічого не потрапляє”, — наголосив політик.

Нагадаємо, раніше в ЄП заявили, що український контрафактний алкоголь становить велику загрозу для європейського ринку. Україна, за даними ЄС, стала лідером з виробництва нелегальної алкогольної продукції, адже наш тіньовий ринок спиртного досягає 60%.

У ЄС минулого року заявили про наміри самостійно боротися з українським контрафактом, шляхом формування відкритих списків нелегальних виробників.

Також нагадаємо, за даними видання “Капітал”, з України горілчана продукція контрабандою може постачатися до Великої Британії. Видання вказує на можливу причетність до організації такої схеми іноземця Ніла Сміта. 

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