У Раді готові повернутися до питання криміналізації контрабанди алкоголю

КИЇВ. 26 квітня. УНН. У парламенті, у 2015 році, був зареєстрований законопроект про криміналізацію контрабанди алкогольних напоїв та тютюну. Один з його авторів, депутат Андрій Антонищак, заявив про те, що до розгляду документу треба повернутися одразу після утворення Національної митної служби. Про це він розповів УНН.