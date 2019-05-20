У Радбезі ООН розпочинається засідання щодо “мовного закону”
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Сьогодні о 22:00 розпочинається ініційоване Росією засідання Ради Безпеки ООН, яке буде присвячено українському “мовному закону”, передає УНН.
Пряма трансляція доступна на сайті ООН.
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Як раніше повідомляв УНН, пізно ввечері 17 травня делегація Російської Федерації звернулася до голови Ради Безпеки ООН з проханням скликати засідання у зв’язку із прийняттям Верховною Радою України закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.
У свою чергу політичний експерт Тарас Чорновіл заявив, що у разі, якщо Ради Безпеки ООН таки збереться для розгляду прийнятого Верховною Радою України закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, жодних резолюцій прийнято не буде.