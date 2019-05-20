В Совбезе ООН начинается заседание по "языковому закону"

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Как ранее УНН сообщал, что поздно вечером 17 мая делегация Российской Федерации обратилась к председателю Совета Безопасности ООН с просьбой созвать заседание в связи с принятием Верховной Радой Украины закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

В свою очередь политический эксперт Тарас Чорновил заявил, что в случае, если Совет Безопасности ООН таки соберется для рассмотрения принятого Верховной Радой Украины закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", никаких резолюций принято не будет.