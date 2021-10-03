У п'яти містах Грузії пройде другий тур виборів

Деталі

У Тбілісі в другому турі змагатимуться чинний мер від правлячої партії “Грузинська мрія — Демократична Грузія” Каха Каладзе і глава опозиційної партії “Єдиний національний рух” Ніка Мелія. У першому турі Каладзе набирає 45,32% голосів, а Мелія — ​​34,15%. У курортному Батумі на крісло мера претендуватимуть Георгій Кіртадзе від “Національного руху” і Арчіл Чіковані від “Грузинської мрії”. За даними ЦВК, Кіртадзе та Чіковані набирають 42,6% і 41,07% голосів відповідно.

У Кутаїсі до другого туру проходять кандидат від “Національного руху” Хатія Деканоїдзе (43,81%) і представник правлячої партії Йосип Хахалеішвілі (41,76%). Що ж стосується портового міста Поті, то тут до другого туру проходять кандидат від правлячої партії Бека Вачарадзе (47,73%) і ексмер Тбілісі Гігі Улугава (37,44%).

У Руставі за посаду мера боротимуться представник правлячої партії Ніно Лацабідзе (44,92%) і кандидат від “Єдиного національного руху” Давид Киркитадзе (43,81%).

Додамо

У Грузії в суботу відбулися муніципальні вибори. Громадянам потрібно було обрати депутатів міських і районних зборів, а також мерів 64 муніципалітетів, в тому числі Тбілісі.

Міські та районні збори в Грузії комплектуються за змішаною системою: пропорційною і мажоритарною. Прохідний бар’єр для тбіліської міськради становить 2,5%, для інших муніципалітетів — 3%.

За даними ЦВК після обробки даних з більш ніж 56% дільниць, правляча партія набирає 47,66%. На другому місці партія “Єдиний національний рух” (31,06%).