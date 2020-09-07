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У Путіна не знають точної дати зустрічі радників "нормандської четвірки"

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що йому невідомо про можливу дату зустрічі помічників лідерів країн "нормандської четвірки". Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

У Путіна не знають точної дати зустрічі радників "нормандської четвірки"

"Поки мені невідомо про точну дату ... Йдуть обговорення, всі в контактах, всі перебувають в процесі узгодження", - сказав Дмитро Пєсков.

За його словами, він не знає, вийшли зараз на остаточну дату чи ні.

Раніше керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявляв, що зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" запланована на 28 серпня, пройде до 10 вересня.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що очікує міністерської зустрічі в "нормандському форматі" у вересні.

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