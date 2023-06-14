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У путіна дали зрозуміти, що лукашенко збрехав про спроби рф та України домовитись про "оренду Криму"

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. У кремлі спростували заяву білоруського диктатора олександра лукашенка про те, що росія та Україна нібито намагалися домовитися про "оренду Криму" під час "мирних переговорів", передає УНН із посиланням на росЗМІ.

У путіна дали зрозуміти, що лукашенко збрехав про спроби рф та України домовитись про "оренду Криму"

Цитата

"Ні, це не так", - заявив пєсков і ще раз спробував виправдати анексію Криму назвавши його "російським регіоном".

Додамо

В інтервʼю російським ЗМІ лукашенко 13 червня стверджував, нібито під час переговорів України та росії в березні 2022 року в Стамбулі Україна була готова віддати Крим в оренду на довгий термін.

"путін мені передає документ, який був парафований делегаціями. Нормальний, навіть у Криму – оренда там якась тривала, на Донбасі, на сході... Нормальний договір. Якби це зараз – а зараз уже неможливо. Зараз це вже територія росії за Конституцією. А був нормальний проєкт, і вже домовлялися, що МЗС парафують і далі мають визначитися глави держав, підписують і інше", – сказав лукашенко.

Нагадаємо

рф анексувала український Крим у 2014 році. Варто додати, що Україна офіційно наполягає на повній деокупації своєї території, включно з Кримським півостровом.

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