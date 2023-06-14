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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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У путина дали понять, что лукашенко солгал о попытках рф и Украины договориться об "аренде Крыма"

Киев • УНН

 • 2140609 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. В кремле опровергли заявление белорусского диктатора александра лукашенко о том, что россия и Украина якобы пытались договориться об "аренде Крыма" во время "мирных переговоров", передает УНН со ссылкой на росСМИ.

У путина дали понять, что лукашенко солгал о попытках рф и Украины договориться об "аренде Крыма"

Цитата

"Нет, это не так", - заявил песков и еще раз попытался оправдать аннексию Крыма назвав его "российским регионом".

Добавим

В интервью российским СМИ лукашенко 13 июня утверждал, якобы во время переговоров Украины и россии в марте 2022 года в Стамбуле Украина была готова отдать Крым в аренду на долгий срок.

"путин мне передает документ, который был парафирован делегациями. Нормальный, даже в Крыму – аренда там какая-то длительная, на Донбассе, на востоке... Нормальный договор. Если бы это сейчас – а сейчас уже невозможно. Сейчас это уже территория россии по Конституции. А был нормальный проект, и уже договаривались, что МИД парафируют и дальше должны определиться главы государств, подписывают и прочее", – сказал Лукашенко.

Напомним

рф аннексировала украинский Крым в 2014 году. Стоит добавить, что Украина официально настаивает на полной деоккупации своей территории, включая Крымский полуостров.

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