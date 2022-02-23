У пустелі Йорданії знайшли 9000-річну святиню

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 10770 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 22285 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 54253 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 83185 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 93599 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 93829 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 119272 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 164658 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 177043 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 214765 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.8 м/с
92 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 113863 перегляди

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 54190 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 72630 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 130739 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 179740 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 179740 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 130739 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 268087 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 389622 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 643843 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 10977 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 90337 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 128616 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 154014 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 174833 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

У пустелі Йорданії знайшли 9000-річну святиню

У пустелі Йорданії знайшли 9000-річну святиню

Київ • УНН

 • 215050 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. У східній пустелі Йорданії команда французьких та йорданських археологів знайшла святиню віком приблизно 9 000 років. Ритуальний комплекс знаходиться у неолітичному таборі поблизу великих споруд, відомих як “пустельні повітряні змії”, які, як вважають, використовувалися для загону диких тварин. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.

Цитата:

“Ця знахідка є унікальною, насамперед через те, як вона збереглась. Їй 9000 років, і все майже вціліло”, - розповів йорданський археолог Ваель Абу-Аззіза, співдиректор проекту.

Деталі

Учені знайшли два різьблені стоячі камені з антропоморфними фігурами, на одному з яких зображений “пустельний повітряний змій”. Також у комплексі були вівтар, місце для вогнища, морські раковини та мініатюрна модель пастки для газелі.

Археологи зазначають, що ця знахідка “проливає нове світло на символіку, художнє вираження, а також духовну культуру цих досі невідомих неолітичних популяцій”.

Нагадаємо

В Єгипті археологи виявили знахідку із засобами для бальзамування.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$85,018.50
Золото
$3,149.66
Tesla
$268.93
Brent
$74.40
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.16
Ethereum
$1,879.35