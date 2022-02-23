У пустелі Йорданії знайшли 9000-річну святиню
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. У східній пустелі Йорданії команда французьких та йорданських археологів знайшла святиню віком приблизно 9 000 років. Ритуальний комплекс знаходиться у неолітичному таборі поблизу великих споруд, відомих як “пустельні повітряні змії”, які, як вважають, використовувалися для загону диких тварин. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
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“Ця знахідка є унікальною, насамперед через те, як вона збереглась. Їй 9000 років, і все майже вціліло”, - розповів йорданський археолог Ваель Абу-Аззіза, співдиректор проекту.
Деталі
Учені знайшли два різьблені стоячі камені з антропоморфними фігурами, на одному з яких зображений “пустельний повітряний змій”. Також у комплексі були вівтар, місце для вогнища, морські раковини та мініатюрна модель пастки для газелі.
Археологи зазначають, що ця знахідка “проливає нове світло на символіку, художнє вираження, а також духовну культуру цих досі невідомих неолітичних популяцій”.
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