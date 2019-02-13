У пункті пропуску на кордоні з Польщею скоєно напад на прикордонника

Два громадянина України 13 лютого на світанку приїхали в пункт пропуску "Краківець". Наші співвітчизники планували мікроавтобусом "Мерседес" української реєстрації виїхати в сусідню країну.

Однак прикордонники зафіксували, що на транспортний засіб не має міжнародного страхового сертифікату.

Висловлюючи обурення проти законних дій прикордонників, чоловіки почали вимагати роз’яснення щодо порядку перетину державного кордону. Проте отримавши необхідні коментарі вони продовжували висловлювати своє невдоволення та здійснили напад на прикордонника. Після цього нападники заблокувались у своїй автівці.

Негайно на місце прибули чергові сили пункту пропуску та викликано наряд поліції. Нападники не реагували на неодноразові вимоги охоронців кордону вийти з транспортного засобу. Лише з застосуванням сили в присутності представників Нацполіції порушників прикордонники затримали та доставили в службове приміщення для складання процесуальних документів.

Їх притягнуто до адмінівідповідальності та складено документи про адміністративне правопорушення ст.185-10 КУпАП (Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника ДПС України).

Крім того, наразі усі обставини інциденту з’ясовують правоохоронні органи. Порушникам загрожує кримінальна відповідальність за статтею 345 Кримінального кодексу України.

Міжнародний страховий сертифікат "Зелена картка" в усіх країнах має уніфіковану форму і його наявність є обов’язковою передумовою для водіїв, які планують виїхати за кордон на власному автомобілі до країн-членів Міжнародної системи. А у кожній країні, яка входить до складу Міжнародної системи, серед яких є і Україна, функціонує Національне бюро, що є єдиною компетентною організацією з усіх питань, пов’язаних із відшкодуванням шкоди, завданої з вини водія-нерезидента на території такої країни.

Якщо в базі даних страхового бюро прикордонники виявлять відсутність інформації про укладення відповідного договору, то автомобіль не пропускається через кордон.

Крім того, 12 і 13 лютого зранку виникали нестандартні ситуації біля пункту пропуску "Рава-Руська" на Львівщині. Через небажання придбати українські страхові сертифікати встановленого зразку на транспортні засоби водії деяких автомобілів перекривали автодорогу перед пунктом пропуску. Після прибуття нарядів нацполіції ситуації локалізовували.

Нагадаємо, з початку року співробітники Внутрішньої та власної безпеки Державної прикордонної служби задокументували 25 хабародавців.