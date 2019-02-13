В пункте пропуска на границе с Польшей совершено нападение на пограничника

Два гражданина Украины 13 февраля на рассвете приехали в пункт пропуска "Краковец". Наши соотечественники планировали микроавтобусом «Мерседес» украинской регистрации выехать в соседнюю страну.

Однако пограничники зафиксировали, что транспортное средство не имеет международного страхового сертификата.

Выражая возмущение против законных действий пограничников, мужчины начали требовать разъяснения о порядке пересечения государственной границы. Однако получив необходимые комментарии они продолжали выражать свое недовольство и совершили нападение на пограничника. После этого нападавшие заблокировались в своей машине.

Немедленно на место прибыли дежурные силы пункта пропуска и вызван наряд полиции. Нападающие не реагировали на неоднократные требования охранников границы выйти из транспортного средства. Только с применением силы в присутствии представителей Нацполиции нарушителей пограничники задержали и доставили в служебное помещение для составления процессуальных документов.

Они привлечены к админивидповидальности и составлены документы об административном правонарушении ст.185-10 КУоАП (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника ГНС Украины).

Кроме того, сейчас все обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы. Нарушителям грозит уголовная ответственность по статье 345 Уголовного кодекса Украины.

Международный страховой сертификат "Зеленая карта" во всех странах имеет унифицированную форму и его наличие является обязательным условием для водителей, которые планируют выехать за границу на собственном автомобиле в страны-члены Международной системы. А в каждой стране, входящей в состав Международной системы, среди которых и Украина, функционирует Национальное бюро, является единственной компетентной организацией по всем вопросам, связанных с возмещением вреда, причиненного по вине водителя-нерезидента на территории этой страны.

Если в базе данных страхового бюро пограничники обнаружат отсутствие информации о заключении соответствующего договора, то автомобиль не пропустят через границу.

Кроме того, 12 и 13 февраля утром возникали нестандартные ситуации у пункта пропуска "Рава-Русская" на Львовщине. Из-за нежелания приобрести украинские страховые сертификаты установленного образца на транспортные средства водители некоторых автомобилей перекрывали автодорогу перед пунктом пропуска. По прибытии нарядов нацполиции ситуации локализовувалы.

Напомним, с начала года сотрудники внутренней и собственной безопасности Государственной пограничной службы задокументировали 25 взяткодателей.