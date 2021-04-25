У ПЦУ розповіли, як повертають "вкрадені" Росією традиції

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Коментуючи питання про те, що в таких речах, як богослужбовий спів, зовнішній вигляд ієрархів тощо, “помітно, що все базується саме на московській традиції”, глава ПЦУ відповів: “Не все базується. Чому? Якщо говорити про російську традицію, то це певною мірою є українська традиція, яка була забрана свого часу з Києва”.

Деталі

“Зараз ми працюємо над тим, щоб уніфікувати і спів. У нас є фахівці, які займаються розробкою богослужбових книг, щоб все уніфікувати. Але на це потрібен час”, — сказав Епіфаній.

“Це стосується і богослужбового одягу. Якщо ви зараз подивитеся, то більшість духовенства все ж таки поступово самостійно змінює. Ми не примушуємо. Бо силою ніколи не прищепиш любов до чогось. І священнослужителі повинні поступово самостійно прийти до усвідомлення. І я бачу, що цей процес досить інтенсивно зараз розвивається. Потрібен тільки час”, — додав він.

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При цьому предстоятель ПЦУ ще раз наголосив: “Якщо говорити про російські традиції, то треба знати ще й історію, що це свого часу були вкрадені українські добрі традиції. Тому я думаю, що з часом українська церква буде більше змінюватися, реформуватися і робити все задля того, щоб бути духовно корисною кожному українцеві”.

Додамо

У Російській православній церкві, яка тривалий час існувала як неканонічна, в розколі зі світовим православ’ям і в відриві від нього, значна частина богослужбових практик віддалилася від первісних грецьких. Коли в 17-му столітті в РПЦ почали повертати традиції грецького зразка, їх запозичали в Київській митрополії Вселенського патріархату, де старі церковні практики були збережені. Невдовзі РПЦ анексувала Київську митрополію, самочинно перепідпорядкувавши її Москві. Відтоді на території Росії і України діяла єдина церковна організація і спільні богослужбові практики; при цьому деякі з таких практик української церкви були фактично втрачені.