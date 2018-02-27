У “ПСЖ” запевнили, що Неймара не оперуватимуть

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Головний наставник “Парі Сен-Жермен” Унаї Емері спростував інформацію про майбутнє проведення операції і виліт з гри на два місяці зіркового форварда клубу Неймара, інформує УНН з посиланням на AS.

“Це неправда, операції не буде. У найближчі дні ми подивимося, як буде розвиватися ситуація і приймемо рішення. Я говорив з лікарями, є невеликий шанс, що він (Неймар — ред.) зможе зіграти проти „Реала“. Зараз з’являється дуже багато інформації, особливо з-за кордону, але суть така: ми будемо раді, якщо він зможе зіграти; якщо не зможе — у нас є інші футболісти, які можуть добре себе проявити”, — заявив Емері.

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За словами іспанського фахівця наразі найімовірнішим варіантом є пропуск найдорожчого футболіста світу (трансферна вартість 180 млн євро) поєдинку у відповідь з “Реалом”.

Окрім того, Емері відзначив, що у будь-якому разі “ПСЖ” виступить за схемою 4-3-3 у зустрічі 1/8 фіналу з “галактікос”.

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Додамо, що Неймар отримав травму гомілкостопа у поєдинку французької Ліги 1 проти “Марселя” (3:0).

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