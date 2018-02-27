В "ПСЖ" заверили, что Неймара не будут оперировать

"Это неправда, операции не будет. В ближайшие дни мы посмотрим, как будет развиваться ситуация и примем решение. Я говорил с врачами, есть небольшой шанс, что он (Неймар - ред.) сможет сыграть против "Реала". Сейчас появляется очень много информации, особенно из-за границы, но суть такова: мы будем рады, если он сможет сыграть; если не сможет - у нас есть другие футболисты, которые могут хорошо себя проявить", - заявил Эмери.

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По словам испанского специалиста пока наиболее вероятным вариантом является пропуск самым дорогим футболистом мира (трансферная стоимость 180 млн евро) ответного поединке с "Реалом".

Кроме того, Эмери отметил, что в любом случае "ПСЖ" выступит по схеме 4-3-3 во встрече 1/8 финала с "галактикос".

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Добавим, что Неймар получил травму голеностопа в поединке французской Лиги 1 против "Марселя" (3:0).