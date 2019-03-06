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У ПСГ України залишилося 9,48 млрд куб. м газу

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 4 березня зменшився до 9,486 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".

За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.

Протягом доби з ПСГ України відібрано 53,60 млн куб. м газу.

При цьому в даних за 4 березня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 6,92 млн куб. м, з Угорщини - 3,84 млн куб. м, з Польщі - 3,94 млн куб. м газу.

Так, українські ПСГ на сьогодні заповнені на 30%.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціни на газ для населення зросли на 23,5% - до 8550 грн за тис. куб. м. У Мінсоцполітики допускають чергове підвищення ціни на газ з 1 травня.

Українські Національні Новини

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