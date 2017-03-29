У "Прозорро" зняли з себе відповідальність за тендер Міноборони, проведений попри заборону суду

Напередодні Міноборони провело сумнівний тендер попри судову заборону, перемогу за двома лотами в якому отримало невідоме ТОВ “ЄФГ Трейдинг”.

У “ДП "Прозорро“ з цього приводу пояснили, що не здійснюють жодних дій з проведення аукціонів, бо такі дії відбуваються автоматично в системі електронних закупівель.

Також пояснили, що алгоритм дії електронної системи визначається користувачами системи, тобто Замовником та учасниками.

„З норм Закону України "Про публічні закупівлі“ наочно вбачається, що система функціонує в автоматичному режимі за алгоритмами, що відповідають тим чи іншим діям користувачів системи під час проведення процедури закупівлі у суворій відповідності до вимог Закону "Про публічні закупівлі“, — зауважили у ”Прозорро“.

При цьому, жодним нормативно-правовим актом ДП “Прозорро” не наділено правом адміністративного втручання в систему під час проведення закупівлі, що оголошена Замовником.

Із відповіді “ДП “Прозорро” вбачається, що рішення про проведення тендеру за переговорною процедурою попри наявність судової ухвали приймалося Замовником, а не самою електронною системою.

При цьому, “ДП “Прозорро” підтвердили, що Ухвала Дніпропетровського окружного адміністративного суду щодо заборони “Міністерству оборони України здійснювати будь-які дії щодо проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель, проводити переговори з учасниками процедури закупівлі, визначати переможця процедури закупівлі, укладати договір з переможцем закупівлі” надійшла на адресу ДП “Прозорро” 23 березня 2017 року приблизно о 14:00.

Це підтверджується вхідним штемпелем ДП “Прозорро” № 206-211. Лист було зареєстровано належним чином в електронній системі документообігу підприємства.

“Згідно Закону України "Про публічні закупівлі“ відмінити закупівлю може лише замовник, який цю закупівлю оголосив. Прошу звернути увагу на ст. 31 Закону, де прописано випадки, коли замовники можуть відмінити торги”, — наголосили у “ДП “Прозорро” .

Нагадаємо, 24 березня, незважаючи на наявність судової заборони, Міністерство оборони України провело тендер за переговорною процедурою на закупівлю більше 20 тис. тонн авіаційного палива.

Перемогу у ньому по двох лотах, зокрема, отримала невідома компанія — ТОВ “ЄФГ Трейдинг”, яка раніше ніколи не брала участь у паливних закупівлях держаних органів. Заснована ця фірма була лише у 2016 році та нараховує статутний капітал всього у розмірі 20 тис. грн.

Інші два лоти загальним обсягом 9 тис. тонн пального “отримало” ТОВ “Сокар Україна” (з цінами 21 000 грн/т і 19 965 грн/т).

Підставою для запобіжної Ухвали Дніпропетровського окружного адміністративного суду про заборону проводити переговорну процедуру у вказаному тендері (4 лоти) стали штучні обмеження можливостей потенційних учасників закупівлі подати свої заявки на участь тендері. Зумовлені вони були блокуванням тендерної процедури з боку ТОВ "ВІЙСЬКСЕРВІС ВОЛОНТЕР“.

Також нагадаємо, як повідомляв УНН, ТОВ “ВІЙСЬКСЕРВІС ВОЛОНТЕР”, згідно з даними Реєстру Мін’юсту, не має жодного стосунку до паливного ринку чи торгівлі авіаційним гасом. Вказана компанія за КВЕДом торгує виключно продуктами харчування.

Разом з тим, саме ця фірма постійно оскаржує та блокує тендери МО на закупівлю “продуктів харчування і сушених продуктів”.

Далі, у підсумку таких дій компанії, перемогу, як правило, здобувають або ТОВ “ВІЙСЬКОТОРГ”, або ТОВ “Укрпродакорд ОР” (яку за підсумками 2015 року назвали найскандальнішою та найбагатшою тендерною фавориткою Міноборони).