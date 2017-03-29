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В "Прозорро" сняли с себя ответственность за тендер Минобороны, проведенный несмотря на запрет суда

В "Прозорро" сняли с себя ответственность за тендер Минобороны, проведенный несмотря на запрет суда

Киев • УНН

 • 19174 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. В Государственном предприятии "Прозорро" в ответ на информационный запрос УНН объяснили, как, несмотря на наличие судебного запрета, Министерство обороны Украины смогло провести тендер по переговорной процедуре на закупку более 20 тыс. тонн авиационного топлива.

Накануне Минобороны провело сомнительный тендер несмотря на судебный запрет, победу по двум лотам в котором получило неизвестное ООО "ЕФГ Трейдинг".

В "ГП "Прозорро" по этому поводу объяснили, что не осуществляют никаких действий по проведению аукционов, так как такие действия происходят автоматически в системе электронных закупок.

Также пояснили, что алгоритм действия электронной системы определяется пользователями системы, то есть Заказчиком и участниками.

"С норм Закона Украины "О публичных закупках" наглядно видно, что система функционирует в автоматическом режиме по алгоритмам, которые соответствуют тем или иным действиям пользователей системы при проведении процедуры закупки в строгом соответствии с требованиями Закона "О публичных закупках", - отметили в "Прозорро".

При этом, ни одним нормативно-правовым актом ГП "Прозорро" не наделен правом административного вмешательства в систему при проведении закупки, которая была объявлена Заказчиком.

Из ответа "ГП "Прозорро" становится ясно, что решение о проведении тендера по переговорной процедуре, несмотря на наличие судебного решения, принималось Заказчиком, а не самой электронной системой.

При этом, "ГП "Прозорро" подтвердили, что Постановление Днепропетровского окружного административного суда о запрете "Министерству обороны Украины осуществлять любые действия по проведению электронного аукциона в электронной системе закупок, проводить переговоры с участниками процедуры закупки, определять победителя процедуры закупки, заключать договор с победителем закупки" поступило в адрес ГП "Прозорро" 23 марта 2017 года примерно в 14:00.

Это подтверждается входным штемпелем ГП "Прозорро" № 206-211. Письмо было зарегистрировано надлежащим образом в электронной системе документооборота предприятия.

"Согласно Закону Украины "О публичных закупках" отменить закупку может только заказчик, который эту закупку объявил. Прошу обратить внимание на ст. 31 Закона, где прописано случаи, когда заказчики могут отменить торги", - отметили в "ГП "Прозорро".

Напомним, 24 марта, несмотря на наличие судебного запрета, Министерство обороны Украины провело тендер по переговорной процедуре на закупку более 20 тыс. тонн авиационного топлива.

Победу в нем по двум лотам, в частности, получила неизвестная компания - ООО "ЕФГ Трейдинг", которая ранее никогда не участвовала в топливных закупках государственных органов. Основана эта фирма была лишь в 2016 году и насчитывает уставный капитал всего в размере 20 тыс. грн.

Другие два лота общим объемом 9 тыс. тонн горючего "получило" ООО "Сокар Украина" (с ценами 21000 грн/т и 19965 грн/т).

Основанием для предупредительного Постановления Днепропетровского окружного административного суда о запрете проводить переговорную процедуру в указанном тендере (4 лота) стали искусственные ограничения возможностей потенциальных участников закупки подать свои заявки на участие тендере. Обусловлены они были блокировкой тендерной процедуры со стороны ООО "ВИЙСЬКСЕРВИС ВОЛОНТЕР".

Также напомним, как сообщал УНН, ООО "ВИЙСЬКСЕРВИС ВОЛОНТЕР", согласно данным Реестра Минюста, не имеет никакого отношения к топливному рынку или торговли авиационным керосином. Указанная компания по КВЭД торгует исключительно продуктами питания.

Вместе с тем, именно эта фирма постоянно оспаривает и блокирует тендеры МО на закупку "продуктов питания и сушеных продуктов".

Далее, в итоге таких действий компании, победу, как правило, получают или ООО "ВИЙСЬКОТОРГ", или ООО "Укрпродакорд ОР" (которую по итогам 2015 года назвали скандальной и богатой тендерной фавориткой Минобороны).

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