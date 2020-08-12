У процес "вклинилася" Генпрокурор: юрист пояснив, чому так довго тягнули з Delfi і яка доля чекає судновласника

Він роз'яснив, що для таких випадків Кодекс торговельного мореплавства (КТМ) України передбачає досить зрозумілий та чіткий алгоритм дій. Судновласник зобов'язаний негайно повідомити про інцидент капітана найближчого порту і на вимогу останнього підняти судно, або віддалити його від берега у встановлений капітаном термін. А в разі порушення такого строку АМПУ має право за рахунок судновласника вжити необхідних заходів для негайного підняття судна.

"Тобто реалізація вказаного алгоритму дій залежить від злагодженої роботи капітана Одеського порту, який входить до структури Морської адміністрації, Адміністрації Одеського морського порту (входить у АМПУ) та органів Держекоінспекції України. Однак на практиці такої синергії не відбулося. Капітан Одеського порту спочатку встановив строк для підняття судна до 1 квітня, потім продовжив до 25 червня, а потім – до 20 липня. Увесь цей час судновласник за допомогою підрядників безуспішно намагався підняти танкер, навколо якого неодноразово фіксувався вилив забруднюючих речовин, зокрема, нафтопродуктів", - каже Неділько.

Судновласнику продовжували термін, бо намагалися зекономити державні кошти на рятувальній операції, проведення якої оцінили в 18-24 млн грн, нагадує фахівець, додаючи, що на економії коштів наполягала і особисто Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, яка взяла справу під особистий контроль.

Лист, який у квітні надіслав судновласник Генеральному прокурору

"Втручання Генерального прокурора в процес підняття затонулого майна є абсолютно незрозумілим та незаконним, адже органи прокуратури лише здійснюють процесуальний нагляд у кримінальному провадженні стосовно капітана судна за порушення правил безпеки руху або експлуатації водного транспорту судном "DELFI" (ч. 1 ст. 276 КК України)", - пояснює Неділько, додаючи, що участь органів прокуратури у ліквідації аварійної події КТМ точно не передбачає.

"А подібні заяви пані Венедіктової можуть свідчити про існування певних неформальних домовленостей", - підкреслив фахівець.

Спроби правоохоронців покарати судновласника поки що не невтішні, каже Неділько. Так, 7 серпня Приморський районний суд міста Одеси розглянув обвинувальний акт за ч. 1 ст. 276 КК України стосовно капітана судна "DELFI", якого суд визнав винним та призначив йому покарання у вигляді обмеження волі строком на 1 рік.

"Однак капітана звільнили від відбування покарання з випробуванням, строком на 1 рік", - інформує Неділько.

А статус кримінального провадження, відкритого 22 червня за фактом невжиття судновласником заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення у зв’язку з аварією танкеру, наразі не відомий, додає фахівець.

"Розмір відшкодування збитків, заподіяних судновласником внаслідок забруднення прибережної акваторії, залежить від об’єму забруднюючих речовин та розраховується за таксами, встановленими постановою Кабміну від 3 липня 1995 р. № 484. Зокрема, за кожен кілограм скинутої нафти та нафтопродуктів судновласник повинен заплатити 329 доларів США", - інформує Неділько.

Додамо, що наразі власник судна від операції відсторонений. У процес втрутилася держава, з серпня відповідальним призначили міністра інфраструктури Владислава Криклія. Передбачалося, що підіймати Delfi буде переможець конкурсу АМПУ з найоптимальнішим рішенням ціни/якості. Однак днями Криклій повідомив, що допомогу державі запропонували дві потужні компанії - "Краншип" і "Бруклін-Київ", які погодилися підняти танкер безкоштовно.

Наміри бізнес-меценатів одесити сприйняли досить позитивно, каже Неділько.

"Бруклін-Київ та Краншип (входить до групи компаній Трансшип), які входять до числа найбільших компаній морської галузі та мають у своєму складі професійних та досвідчених спеціалістів, не могли залишитися осторонь. Така ініціатива стала для них, передусім, справою честі та бажанням допомогти місту та одеситам", - резюмував він.