В процесс "вклинилась" Генпрокурор: юрист объяснил, почему так долго тянули с Delfi и какая судьба ждет судовладельца

Он разъяснил, что для таких случаев Кодекс торгового мореплавания (КТМ) Украины предусматривает достаточно понятный и четкий алгоритм действий. Судовладелец обязан немедленно сообщить об инциденте капитана ближайшего порта и по требованию последнего поднять судно, или отдалить его от берега в установленный капитаном срок. А в случае нарушения этого срока АМПУ имеет право за счет судовладельца принять необходимые меры для немедленного поднятия судна.

"То есть реализация указанного алгоритма действий зависит от слаженной работы капитана Одесского порта, входящего в структуру Морской администрации, Администрации Одесского морского порта (входит в АМПУ) и органов Госэкоинспекции Украины. Однако на практике такой синергии не произошло. Капитан Одесского порта сначала установил срок для поднятия судна до 1 апреля, потом продлил до 25 июня, а затем - до 20 июля. Все это время судовладелец с помощью подрядчиков безуспешно пытался поднять танкер, вокруг которого неоднократно фиксировался разлив загрязняющих веществ, в частности, нефтепродуктов", - говорит Неделько.

Судовладельцу продлевали срок, потому что пытались сэкономить государственные средства на спасательной операции, проведение которой оценили в 18-24 млн грн, напоминает специалист, добавляя, что на экономии средств настаивала и лично Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, которая взяла дело под личный контроль.

Письмо, которое в апреле направил судовладелец Генеральному прокурору

"Вмешательство Генерального прокурора в процесс поднятия затонувшего имущества является абсолютно непонятным и незаконным, ведь органы прокуратуры только осуществляют процессуальный надзор в уголовном производстве в отношении капитана судна за нарушение правил безопасности движения или эксплуатации водного транспорта судном "DELFI" (ч. 1 ст. 276 УК Украины)", - объясняет Неделько, добавляя, что участие органов прокуратуры в ликвидации аварийного события КТМ точно не предусматривает.

"А подобные заявления госпожи Венедиктовой могут свидетельствовать о существовании определенных неформальных договоренностей", - подчеркнул специалист.

Попытки правоохранителей наказать судовладельца пока не неутешительны, говорит Неделько. Так, 7 августа Приморский районный суд Одессы рассмотрел обвинительный акт по ч. 1 ст. 276 УК Украины в отношении капитана судна "DELFI", которого суд признал виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

"Однако капитана освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год", - информирует Неделько.

А статус уголовного производства, открытого 22 июня по факту непринятия судовладельцем мер по ликвидации последствий экологического загрязнения в связи с аварией танкера, пока не известен, добавляет специалист.

"Размер возмещения убытков, причиненных судовладельцем в результате загрязнения прибрежной акватории, зависит от объема загрязняющих веществ и рассчитывается по таксам, установленным постановлением Кабмина от 3 июля 1995 года № 484. В частности, за каждый килограмм сброшенных нефти и нефтепродуктов судовладелец должен заплатить 329 долларов США", - информирует Неделько.

Добавим, что сейчас владелец судна от операции отстранен. В процесс вмешалось государство, с августа ответственным назначили министра инфраструктуры Владислава Криклия. Предполагалось, что поднимать Delfi будет победитель конкурса АМПУ с оптимальным решением цены/качества. Однако на днях Криклий сообщил, что помощь государству предложили две мощные компании - "Краншип" и "Бруклин-Киев", которые согласились поднять танкер бесплатно.

Намерения бизнес-меценатов одесситы восприняли весьма позитивно, говорит Неделько.

"Бруклин-Киев и Краншип (входит в группу компаний Трансшип), которые входят в число крупнейших компаний морской отрасли и имеют в своем составе профессиональных и опытных специалистов, не могли остаться в стороне. Такая инициатива стала для них, прежде всего, делом чести и желанием помочь городу и одесситам", - резюмировал он.