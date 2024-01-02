У просторі Києва та області знищено близько 10 "Кинджалів" - Кличко

У Києві та області знищено 61 ракету, з них - близько 10 "Кинджалів". Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає УНН.

Загалом, у просторі Києва та області сили Протиповітряної Оборони знищили 61 ракету, з них - близько 10 "Кинджалів". А також до цього вночі - 13 "шахедів"