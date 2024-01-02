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28 березня, 18:00 • 164977 перегляди

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У просторі Києва та області знищено близько 10 "Кинджалів" - Кличко

У просторі Києва та області знищено близько 10 "Кинджалів" - Кличко

Київ • УНН

 • 66582 перегляди

За ніч протиповітряна оборона Києва знищила 61 ракету, в тому числі близько 10 "Кинджалів" та 13 "Шахідів". Всього над Україною збито 72 ракети.

У Києві та області знищено 61 ракету, з них - близько 10 "Кинджалів". Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає УНН.

Загалом, у просторі Києва та області сили Протиповітряної Оборони знищили 61 ракету, з них - близько 10 "Кинджалів". А також до цього вночі - 13 "шахедів"

Загалом, у просторі Києва та області сили Протиповітряної Оборони знищили 61 ракету, з них - близько 10 «Кинджалів». А також до цього вночі - 13 «шахедів»

Доповнення

У небі над Україною знищено 72 ракети, рф попередньо запустила 99.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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