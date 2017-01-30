У прокуратурі прокоментували неявку обвинувачення на суд щодо хабарництва в Ужгородській міськраді
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 30 січня. УНН. Сьогодні заступник прокурора Закарпатської області Андрій Манькут під час брифінгу прокоментував відсутність прокурора на судовому засіданні щодо обрання запобіжного заходу першому заступнику міського голови Ужгорода Іштвану Цапу, передає кореспондент УНН.
Нагадаємо, що через відсутність сторони обвинувачення судове засідання перенесли на завтра, 31 січня.
“Про неможливість участі процесуального керівника у судовому засіданні 30 січня на 14.00 було повідомлено суду сьогодні до 12.00. Справа у тому, що вказаний співробітник був у цей же час задіяний в іншому провадженні. У клопотанні ми також просили перенести засідання на сьогодні на 16.30. З невідомих нам причин суддя призначив інші дату і час — 10 ранку 31 січня. Таким чином, було порушено ст. 186 КПК України, відповідно до якої клопотання прокуратури мало було розглянуто протягом 72 годин. Зараз йде вже третя доба з моменту подачі клопотання. Прокуратура з′ясовує підстави, чому терміни розгляду справи не були дотримані. Можливо, суддя перегляне своє рішення. Наш співробітник готовий сьогодні прибути до суду для участі у засіданні”, — зазначив А.Манькут.
Наразі рішенням Ужгородського міськрайонного суду розгляд клопотань прокуратури про відсторонення від виконання службових обов′язків першим заступником міського голови Ужгорода та обрання щодо нього запобіжного заходу у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 ККУ перенесено на 10.00 вівторка, 31 січня.