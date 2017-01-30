У прокуратурі прокоментували неявку обвинувачення на суд щодо хабарництва в Ужгородській міськраді

Нагадаємо, що через відсутність сторони обвинувачення судове засідання перенесли на завтра, 31 січня.



“Про неможливість участі процесуального керівника у судовому засіданні 30 січня на 14.00 було повідомлено суду сьогодні до 12.00. Справа у тому, що вказаний співробітник був у цей же час задіяний в іншому провадженні. У клопотанні ми також просили перенести засідання на сьогодні на 16.30. З невідомих нам причин суддя призначив інші дату і час — 10 ранку 31 січня. Таким чином, було порушено ст. 186 КПК України, відповідно до якої клопотання прокуратури мало було розглянуто протягом 72 годин. Зараз йде вже третя доба з моменту подачі клопотання. Прокуратура з′ясовує підстави, чому терміни розгляду справи не були дотримані. Можливо, суддя перегляне своє рішення. Наш співробітник готовий сьогодні прибути до суду для участі у засіданні”, — зазначив А.Манькут.

Наразі рішенням Ужгородського міськрайонного суду розгляд клопотань прокуратури про відсторонення від виконання службових обов′язків першим заступником міського голови Ужгорода та обрання щодо нього запобіжного заходу у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 ККУ перенесено на 10.00 вівторка, 31 січня.