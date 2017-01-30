В прокуратуре прокомментировали неявку стороны обвинения в суд о взяточничестве в Ужгородском горсовете

Напомним, что из-за отсутствия стороны обвинения судебное заседание перенесли на завтра, 31 января.



"О невозможности участия процессуального руководителя в судебном заседании 30 января на 14.00 было сообщено суду сегодня в 12.00. Дело в том, что указанный сотрудник был в это же время задействован в другом производстве. В ходатайстве мы также просили перенести заседание на сегодня на 16.30. По неизвестным нам причинам судья назначил другие дату и время - 10 утра 31 января. Таким образом, была нарушена ст. 186 УПК Украины, согласно которой ходатайство прокуратуры должно было быть рассмотрено в течение 72 часов. Сейчас идут уже третьи сутки с момента подачи ходатайства. Прокуратура выясняет основания, почему сроки рассмотрения дела не были соблюдены. Возможно, судья пересмотрит свое решение. Наш сотрудник готов сегодня прибыть в суд для участия в заседании", - отметил А.Манькут.

Сейчас решением Ужгородского горрайонного суда рассмотрение ходатайств прокуратуры об отстранении от выполнения служебных обязанностей первым заместителем городского головы Ужгорода и избрании в отношении него меры пресечения в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК перенесено на 10.00 вторника, 31 января.