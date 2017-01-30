В прокуратуре прокомментировали неявку стороны обвинения в суд о взяточничестве в Ужгородском горсовете

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Киев • УНН

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УЖГОРОД-КИЕВ. 30 января. УНН. Сегодня заместитель прокурора Закарпатской области Андрей Манькута во время брифинга прокомментировал отсутствие прокурора на судебном заседании по избранию меры пресечения первому заместителю городского головы Ужгорода Иштвану Цапу, передает корреспондент УНН.

Напомним, что из-за отсутствия стороны обвинения судебное заседание перенесли на завтра, 31 января.

"О невозможности участия процессуального руководителя в судебном заседании 30 января на 14.00 было сообщено суду сегодня в 12.00. Дело в том, что указанный сотрудник был в это же время задействован в другом производстве. В ходатайстве мы также просили перенести заседание на сегодня на 16.30. По неизвестным нам причинам судья назначил другие дату и время - 10 утра 31 января. Таким образом, была нарушена ст. 186 УПК Украины, согласно которой ходатайство прокуратуры должно было быть рассмотрено в течение 72 часов. Сейчас идут уже третьи сутки с момента подачи ходатайства. Прокуратура выясняет основания, почему сроки рассмотрения дела не были соблюдены. Возможно, судья пересмотрит свое решение. Наш сотрудник готов сегодня прибыть в суд для участия в заседании", - отметил А.Манькут.

Сейчас решением Ужгородского горрайонного суда рассмотрение ходатайств прокуратуры об отстранении от выполнения служебных обязанностей первым заместителем городского головы Ужгорода и избрании в отношении него меры пресечения в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК перенесено на 10.00 вторника, 31 января.

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