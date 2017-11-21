У прокуратурі повідомили деталі справи екс-директора НСК "Олімпійський"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Слідчими прокуратури Києва спільно із співробітниками ГВ БКОЗ проведено обшуки у посадових осіб ДП “НСК “Олімпійський” та суб’єктів господарювання, задіяних у схемі розтрати грошових коштів. Про це йдеться в повідомленні прокуратури міста Києва на сторінці у Facebook, передає УНН.

"Слідством встановлено, що під час виконання Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, службовими особами ДП “НСК “Олімпійський” придбано за значно завищеною вартістю сидіння для трибун стадіону з подальшим виведенням коштів у готівку через суб’єкти господарювання з ознаками фіктивності", - наголосили в прокуратурі.

За даними відомства, сума встановлених збитків державному бюджету України під час закупівлі у 2011 році тільки крісел склала майже 27 млн. грн.

"На даний час, слідчими прокуратури міста Києва спільно із співробітниками ГВ БКОЗ проведено обшуки у посадових осіб ДП “НСК “Олімпійський” та суб’єктів господарювання, задіяних у схемі розтрати грошових коштів",  - додали в прокуратурі.

За результатами слідчих дій повідомлено про підозру у співучасті у вчиненні розтрати в особливо великих розмірах за ч. 5 ст. 191 КК України керівнику генерального підрядника — ТОВ “АК Інжинірінг” та керівнику субпідрядника — Підприємства “Спецпостач” Міжнародного благодійного фонду “БЕЗПЕКА КРАЇНИ”.

Крім того, у порядку визначеному законом, підготовлено повідомлення про підозру колишньому керівнику ДП “НСК “Олімпійський” за ч. 5 ст. 191 КК України. На даний час місцезнаходження останнього встановлюється.

До суду внесені клопотання про застосування відносно підозрюваних запобіжного заходу у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 13 млн. грн. кожному.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 212, ст.27 ч.5, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Нагадаємо, прокуратура оголосила підозру екс-директору “Олімпійського”.

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