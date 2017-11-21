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В прокуратуре сообщили детали дела экс-директора НСК "Олимпийский"

В прокуратуре сообщили детали дела экс-директора НСК "Олимпийский"

Киев  •  УНН

 • 15661 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Следователями прокуратуры Киева совместно с сотрудниками ГО БКОП проведены обыски у должностных лиц ГП "НСК "Олимпийский" и субъектов хозяйствования, задействованных в схеме растраты денежных средств. Об этом говорится в сообщении прокуратуры города Киева на странице в Facebook, передает УНН.

"Следствием установлено, что во время выполнения Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, служебными лицами ГП "НСК "Олимпийский" приобретено по значительно завышенной стоимостью сиденья для трибун стадиона с последующим выводом средств через суб объекты хозяйствования с признаками фиктивности", - отметили в прокуратуре.

По данным ведомства, сумма установленных убытков государственному бюджету Украины при закупке в 2011 году только кресел составила почти 27 млн грн.

"В настоящее время, следователями прокуратуры города Киева совместно с сотрудниками ГО БКОП проведены обыски у должностных лиц ГП" НСК "Олимпийский" и субъектов хозяйствования, задействованных в схеме растраты денежных средств", - добавили в прокуратуре.

По результатам следственных действий сообщено о подозрении в соучастии в совершении растраты в особо крупных размерах по ч. 5 ст. 191 УК Украины руководителю генерального подрядчика - ООО "АК Инжиниринг" и руководителю субподрядчика - компании "Спецпостач" Международного благотворительного фонда "БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ".

Кроме того, в порядке, определенном законом, подготовлено сообщение о подозрении бывшему руководителю ГП "НСК "Олимпийский" по ч. 5 ст. 191 УК Украины. В настоящее время местонахождение последнего устанавливается.

В суд внесены ходатайство о применении в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 13 млн грн. каждому.

Досудебное расследование осуществляется по ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 212, ст.27 ч.5, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Напомним, прокуратура объявила подозрение экс-директору "Олимпийского".

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