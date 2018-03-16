У прокуратурі назвали мотиви вбивства багатодітної матері на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Вбивство у Фастові Київської області багатодітної матері, якій нанесли 24 ножові поранення біля дитсадка, замовили для того, щоб прибрати її із співвласників бізнесу. Про це на брифінгу в Києві повідомив прокурор Київської області Дмитро Чібісов, передає кореспондент УНН.
“Нами встановлено, що вбивство було здійснено на замовлення. Основною метою було прибрати її як одну з співвласників об’єкта, який надавав вигоду для неї, її родини, так і для співвласників цього бізнесу”, — зазначив Д.Чібісов.
За словами прокурора, її чоловік заснував бізнес — автомийки спільно зі своїм товаришем. Чоловік помер, і інша людина захотіла заволодіти цим об’єктом.
“Міжусобиці через тривалий час призвели до того, що у замовників вбивства виник умисел на підшукання особи виконавця цього зухвалого злочину”, — сказав він.
Через деякий час, розповів прокурор, замовники знайшли потрібних їм осіб, з якими було обговорено вартість злочину.
Після цього виконавці почали слідкувати за життям жінки та готувати план дій. У день злочину вони вимкнули телефони, зняли номери з авто, визначили час, коли можна здійснити напад.
Як повідомляв УНН, невідомий з ножем напав на багатодітну матір біля дитсадка. Жінці нанесли 24 ножові поранення, від яких вона померла у лікарні.
Виконавці і замовники вбивства затримані. Їм загрожує довічне ув’язнення та конфіскація майна. Правоохоронці з'ясували, що вбивство було замовлене за 12 тисяч доларів.