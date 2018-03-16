В прокуратуре назвали мотивы убийства многодетной матери в Киевской области

КИЕВ. 16 марта. УНН. Убийство в Фастове Киевской области многодетной матери, которой нанесли 24 ножевых ранения возле детсада, заказали для того, чтобы убрать ее из совладельцев бизнеса. Об этом на брифинге в Киеве сообщил прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов, передает корреспондент УНН.