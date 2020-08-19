У профспілці атомників відмовилися коментувати блокування антикорупційної перевірки
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Керівник профспілки НАЕК “Енергоатом” Олексій Лич відмовився коментувати недопуск НАЗК до перевірки державної компанії, передає кореспондент УНН з брифінгу.
Він зазначив, що не вповноважений надавати такі коментарі.
“Це питання до керівника”, — зазначив він.
В “Енергоатомі” своєю чергою заявили, що відмовили НАЗК у позаплановій антикорупційній перевірці через те, що повідомлення про перевірку не містило підстав.
Водночас в НАЗК повідомили, що це вперше, коли державна компанія заблокувала антикорупційну перевірку.
“Зважаючи на це, припускаємо, що на підприємстві існують системні порушення в організації роботи щодо запобігання корупції. Прояви цих порушень можуть впливати на інтереси 35 тисяч працівників цього підприємства та безпеку всієї галузі атомної енергетики”, — коментує голова НАЗК Олександр Новіков.