У профільному комітеті ВРУ вважають за потрібне ліквідувати роздрібний акциз на пальне

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Роздрібний акциз на пальне треба було ліквідувати ще на стадії його запровадження. Даний акциз треба включити до ставки основного податку, чим, насправді, зберегти надходження до бюджету. Про це у коментарі УНН розповіла Голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна.