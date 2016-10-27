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У профільному комітеті ВРУ вважають за потрібне ліквідувати роздрібний акциз на пальне

У профільному комітеті ВРУ вважають за потрібне ліквідувати роздрібний акциз на пальне

Київ • УНН

 • 8665 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Роздрібний акциз на пальне треба було ліквідувати ще на стадії його запровадження. Даний акциз треба включити до ставки основного податку, чим, насправді, зберегти надходження до бюджету. Про це у коментарі УНН розповіла Голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна.

“Варто ліквідувати роздрібний акциз, і ми про це говорили, ще на етапі його прийняття. Варто скасувати, а саме, приєднати його до основної ставки акцизу. Більше того, механізм розподілу має бути таким, як ми запропонували на робочих групах.

Починаючи десь із середини року, всі гравці ринку нафтопродуктів говорили про те, що є зловживання з боку платників податків, і це не сприяє рівню конкурентності на ринку. Тому необхідно або встановити єдині правила, або ж піти шляхом відміни (роздрібного акцизу, — ред.). Зробити єдиний підхід до сплати цього податку, бо деякі компанії отримали рішення, що фізично не весь відпуск із пістолету на заправці являється роздрібним продажем. Вони довели, що відпуск із заправки по талонам це мілкий обіг, який не вважається роздрібним і таким чином перевели всі свої обсяги продажів через заправки в мілкі і перестали платити роздрібний акциз”, — пояснила політик.

Н.Южаніна наголосила, що профільний Комітет ВРУ запропонує об’єднати роздрібний акциз з основним і зробити “розчеплення” на рівні спец.рахунку (куди б збиралися кошти у повній мірі, а потім розчіплювалися на місцеві бюджети і на державний бюджет).

“Наскільки я розумію, зараз ці механізми відпрацьовуються, в тому числі, з державною казначейською службою. Після цього буде прийнято рішення про внесення змін до закону, якщо такі механізми будуть розроблені або буде прийнято кінцеве таке рішення. Але справді є проблема і її потрібно вирішувати”, — наголосила вона.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, Міністерство фінансів України не знайшло можливості скасування роздрібного податку з пального.

За словами Л.Косянчука, відбулося це на підставі формального приводу

Крапку в питанні об’єднання акцизів на пальне має поставити Прем’єр

Також нагадаємо, за підсумками лише першого півріччя 2016 року через несплату роздрібного податку “сірими” трейдерами бюджет недоотримав 800 млн грн

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