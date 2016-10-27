В профильном комитете ВРУ считают нужным ликвидировать розничный акциз на топливо

"Стоит ликвидировать розничный акциз, и мы об этом говорили, еще на этапе его принятия. Стоит отменить, а именно, присоединить его к основной ставке акциза. Более того, механизм распределения должен быть таким, как мы предложили на рабочих группах.

Начиная где-то с середины года, все игроки рынка говорили о том, что есть злоупотребления со стороны налогоплательщиков, и это не способствует уровню конкурентности на рынке. Поэтому необходимо либо установить единые правила, или же пойти по пути отмены (розничного акциза, - ред.). Сделать единый подход к уплате этого налога, потому что некоторые компании получили решение, что физически не весь отпуск с пистолета на заправке является розничной продажей. Они доказали, что отпуск по заправке по талонам это мелкий оборот, не считается розничным и таким образом перевели все свои объемы продаж через заправки в мелкие и перестали платить розничный акциз ", - пояснила политик.

Н.Южанина отметила, что профильный комитет ВРУ предложит объединить розничный акциз с основным и сделать "расщепления" на уровне спец.счета (куда бы собирались средства в полной мере, а затем распределялись на местные бюджеты и на государственный бюджет).

"Насколько я понимаю, сейчас эти механизмы отрабатываются, в том числе, с государственной казначейской службой. После этого будет принято решение о внесении изменений в закон, если такие механизмы будут разработаны или будет принято окончательное такое решение. Но действительно есть проблема и ее нужно решать ", - подчеркнула она.

Напомним, как сообщал УНН, Министерство финансов Украины не нашло возможности отмены розничного налога с горючего.

По словам Л.Косянчука, произошло это на основании формального повода .

Точку в вопросе объединения акцизов на топливо должен поставить Премьер .

Также напомним, по итогам только первого полугодия 2016 года из-за неуплаты розничного налога "серыми" трейдерами бюджет недополучил 800 млн грн .