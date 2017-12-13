У профільному комітеті ВР розповіли, що заважає припливу інвестицій в енергосектор України
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Однією з найбільших проблем в енергетиці залишається кроссубсидіювання між різними галузями, яке заважає в тому числі припливу інвестицій у галузь. Про це заявила на круглому столі заступник голови комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу Ольга Бєлькова, передає кореспондент УНН.
"Одна з найбільших проблем у енергетиці - кроссубсидіювання. Поки воно зберігатиметься, то призводитиме до різних проблем: арбітражів, різних політичних гасел, та головне - заважатиме приходу інвесторів", - наголосила вона.
Нагадаємо, в Україні суттєво зросли інвестиції у промисловість.