В профильном комитете ВР рассказали, что мешает притоку инвестиций в энергосектор Украины

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Одной из самых больших проблем в энергетике остается кроссубсидирование между различными отраслями, которое мешает в том числе притоку инвестиций в отрасль. Об этом заявила на круглом столе заместитель главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса Ольга Белькова, передает корреспондент УНН.