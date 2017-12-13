В профильном комитете ВР рассказали, что мешает притоку инвестиций в энергосектор Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Одной из самых больших проблем в энергетике остается кроссубсидирование между различными отраслями, которое мешает в том числе притоку инвестиций в отрасль. Об этом заявила на круглом столе заместитель главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса Ольга Белькова, передает корреспондент УНН.
"Одна из самых больших проблем в энергетике - кроссубсидирование. Пока оно будет сохраняться, то будет приводить к различным проблемам: арбитражам, различным политическим лозунгам, но главное - будет мешать приходу инвесторов", - подчеркнула она.
Напомним, в Украине существенно выросли инвестиции в промышленность.