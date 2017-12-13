В профильном комитете ВР рассказали, что мешает притоку инвестиций в энергосектор Украины

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 39900 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 22405 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 103045 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 104831 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 120733 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 104266 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106508 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112902 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117295 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123114 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В профильном комитете ВР рассказали, что мешает притоку инвестиций в энергосектор Украины

В профильном комитете ВР рассказали, что мешает притоку инвестиций в энергосектор Украины

Киев  •  УНН

 • 13239 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Одной из самых больших проблем в энергетике остается кроссубсидирование между различными отраслями, которое мешает в том числе притоку инвестиций в отрасль. Об этом заявила на круглом столе заместитель главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса Ольга Белькова, передает корреспондент УНН.

"Одна из самых больших проблем в энергетике - кроссубсидирование. Пока оно будет сохраняться, то будет приводить к различным проблемам: арбитражам, различным политическим лозунгам, но главное - будет мешать приходу инвесторов", - подчеркнула она.

Напомним, в Украине существенно выросли инвестиции в промышленность.

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