У профільному комітеті сумніваються в можливості розглянути питання відставки Луценка
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, визначений головним щодо розгляду подання Президента про звільнення Юрія Луценка з посади Генерального прокурора, планує розглянути це питання на засіданні в середу, 19 червня, втім через зайнятість його членів під час засідання може не бути кворуму. Про це повідомив секретар Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Антон Геращенко в коментарі кореспондент УНН.
"Яким буде рішення комітету, мені сказати складно, оскільки багато депутатів зараз працюють у виборчих округах, і я думаю, що там просто не буде кворуму", - зазначив Геращенко.
За його словами, засідання комітету відбудеться в середу, 19 червня, о 15:00.
Нагадаємо, у Верховній Раді України зареєстрували проект постанови Президента України Володимира Зеленського щодо звільнення з посади Генерального прокурора України Юрія Луценка.