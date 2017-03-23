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У профільному комітеті очікують розгляд закону ВР про ринок електроенергії наступного пленарного тижня

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Перший заступник голови комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки ВР Олександр Домбровський впевнений, що на наступному пленарному тижні Верховна Рада розгляне  законопроект "Про ринок електричної енергі", що дозволить створити прозорі і конкурентні умови на енергетичному ринку. Про це він заявив на ІІ Українському газовому інвестиційному форумі, передає кореспондент УНН.

"Вчора на засіданні комітету ми прийняли у другому читанні і готуємо для голосування у залі парламенту дуже складний і дуже важливий законопроект, фактично останній із ключових законопроектів по реформуванню всього енергетичного сектору України - закон "Про ринок електричної енергії". Я сподіваюся, що на наступному парламентському тижні ми внесемо його в зал. У мене є оптимістичне бачення, що всі шанси, щоб бути проголосованим, цей закон має, Верховна Рада його у другому читанні підтримає", - зазначив народний депутат.

За його словами, в такий спосіб комітет палива та енергетики завершить голосування по трьох ключових законопроектах, які стояли на порядку денному, коли розпочалася 8-ма каденція ВР - закон "Про ринок природного газу", який уже прийнятий, закон "Про незалежний регулятор", який уже також прийнятий, і закон "Про ринок електричної енергії", "який, я сподіваюся, буде прийнятий Верховною Радою України".

Таким чином, вважає О.Домбровський, всі стратегічні законодавчі інструменті в Україні будуть схвалені "і поле для того, щоб створити необхідні конкурентні, прозорі ринкові правила гри фактично ВР завершить".

Нагадаємо, В.Кістіон заявив, що Кабмін не має зупинятися щодо відведення земельних ділянок для видобутку газу.

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