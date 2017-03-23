В профильном комитете ожидают рассмотрение закона ВР о рынке электроэнергии на следующей пленарной неделе

"Вчера на заседании комитета мы приняли во втором чтении и готовим для голосования в зале парламента очень сложный и очень важный законопроект, фактически последний из ключевых законопроектов по реформированию всего энергетического сектора Украины - закон "О рынке электрической энергии". Я надеюсь, что на следующей парламентской неделе мы внесем его в зал. У меня есть оптимистическое видение, что все шансы быть проголосованным, этот закон имеет, Верховная Рада его во втором чтении поддержит ", - отметил народный депутат.

По его словам, таким образом комитет топлива и энергетики завершит голосования по трем ключевым законопроектам, которые стояли на повестке дня, когда началась 8-я каденция ВР - закон "О рынке природного газа", который уже принят, закон "О независимом регуляторе" , который уже также принят, и закон "О рынке электрической энергии", "который, я надеюсь, будет принят Верховной Радой Украины".

Таким образом, считает А.Домбровский, все стратегические законодательные инструменты в Украине будут одобрены "и поле для того, чтобы создать необходимые конкурентные, прозрачные рыночные правила игры фактически ВР завершит".

Напомним, В.Кистион заявил, что Кабмин не должен останавливаться по отводу земельных участков для добычи газа .