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В профильном комитете ожидают рассмотрение закона ВР о рынке электроэнергии на следующей пленарной неделе

Киев • УНН

 • 13331 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Первый заместитель председателя комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности ВР Александр Домбровский уверен, что на следующей пленарной неделе Верховная Рада рассмотрит законопроект "О рынке электрической энергии", что позволит создать прозрачные и конкурентные условия на энергетическом рынке. Об этом он заявил на II Украинском газовом инвестиционном форуме, передает корреспондент УНН.

"Вчера на заседании комитета мы приняли во втором чтении и готовим для голосования в зале парламента очень сложный и очень важный законопроект, фактически последний из ключевых законопроектов по реформированию всего энергетического сектора Украины - закон "О рынке электрической энергии". Я надеюсь, что на следующей парламентской неделе мы внесем его в зал. У меня есть оптимистическое видение, что все шансы быть проголосованным, этот закон имеет, Верховная Рада его во втором чтении поддержит ", - отметил народный депутат.

По его словам, таким образом комитет топлива и энергетики завершит голосования по трем ключевым законопроектам, которые стояли на повестке дня, когда началась 8-я каденция ВР - закон "О рынке природного газа", который уже принят, закон "О независимом регуляторе" , который уже также принят, и закон "О рынке электрической энергии", "который, я надеюсь, будет принят Верховной Радой Украины".

Таким образом, считает А.Домбровский, все стратегические законодательные инструменты в Украине будут одобрены "и поле для того, чтобы создать необходимые конкурентные, прозрачные рыночные правила игры фактически ВР завершит".

Напомним, В.Кистион заявил, что Кабмин не должен останавливаться по отводу земельных участков для добычи газа .

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