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У проекті Держбюджету-2018 не вистачає грошей на фінансування освіти - джерело

У проекті Держбюджету-2018 не вистачає грошей на фінансування освіти - джерело

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. На сьогоднішній день у проекті Державного бюджету України на 2018 рік не врегульовані остаточно питання фінансування дорожньої інфраструктури та освіти. Про це кореспонденту УНН повідомило інформоване джерело у Верховній Раді.

"На сьогоднішній день всі питання по проекту Держбюджету-2018 практично закриті. Є спірні моменти щодо фінансування напрямків оборони, дорожньої інфраструктури та освіти", - розповів співрозмовник агентства.

Він уточнив, що у питанні освіти бюджетний комітет розглядає кілька варіантів поповнення цієї сфери, оскільки "сьогодні відчувається брак коштів".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Основні показники та прогнозовані витрати Держбюджету-2018

Крім того, за його словами, всередині парламенту завершуються переговори з пошуку голосів, які знадобляться для прийняття Держбюджету.

"Якщо говорити про тих же мажоритарників, то з ними проводиться постійна робота і вони присутні на всіх засіданнях бюджетного комітету. Поки що вдається закрити всі їхні запитання. Є надія, що прийняття Держбюджету не затягнеться до глибокої ночі", - уточнило джерело.

Варто зазначити, що народний депутат України від фракції БПП Сергій Березенко, відповідаючи на запитання журналістів щодо термінів прийняття Держбюджету, уточнив, що парламентарі не "нічого не планують на 7 грудня" і готові до роботи вночі.

Раніше Прем'єр Гройсман заявляв, що зарплата вчителів в 2018 році підвищиться.

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