У проекті Держбюджету-2018 не вистачає грошей на фінансування освіти - джерело
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. На сьогоднішній день у проекті Державного бюджету України на 2018 рік не врегульовані остаточно питання фінансування дорожньої інфраструктури та освіти. Про це кореспонденту УНН повідомило інформоване джерело у Верховній Раді.
"На сьогоднішній день всі питання по проекту Держбюджету-2018 практично закриті. Є спірні моменти щодо фінансування напрямків оборони, дорожньої інфраструктури та освіти", - розповів співрозмовник агентства.
Він уточнив, що у питанні освіти бюджетний комітет розглядає кілька варіантів поповнення цієї сфери, оскільки "сьогодні відчувається брак коштів".
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Крім того, за його словами, всередині парламенту завершуються переговори з пошуку голосів, які знадобляться для прийняття Держбюджету.
"Якщо говорити про тих же мажоритарників, то з ними проводиться постійна робота і вони присутні на всіх засіданнях бюджетного комітету. Поки що вдається закрити всі їхні запитання. Є надія, що прийняття Держбюджету не затягнеться до глибокої ночі", - уточнило джерело.
Варто зазначити, що народний депутат України від фракції БПП Сергій Березенко, відповідаючи на запитання журналістів щодо термінів прийняття Держбюджету, уточнив, що парламентарі не "нічого не планують на 7 грудня" і готові до роботи вночі.
Раніше Прем'єр Гройсман заявляв, що зарплата вчителів в 2018 році підвищиться.