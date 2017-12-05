В проекте Госбюджета-2018 не хватает денег на финансирование образования - источник
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. На сегодняшний день в проекте Государственного бюджета Украины на 2018 год не урегулированы окончательно вопросы финансирования дорожной инфраструктуры и образования. Об этом корреспонденту УНН сообщил информированный источник в Верховной Раде.
"На сегодняшний день все вопросы по проекту Госбюджета-2018 практически закрыты. Есть спорные моменты по финансированию направлений обороны, дорожной инфраструктуры и образования", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в вопросе образования бюджетный комитет рассматривает несколько вариантов пополнения этой сферы, так как "сегодня ощущается недостаток средств".
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Кроме того, по его словам, внутри парламента заканчиваются переговоры по поиску голосов, которые понадобятся для принятия Госбюджета.
"Если говорить о тех же мажоритарщиках, то с ними проводится постоянная работа и они присутствуют на всех заседаниях бюджетного комитета. Пока что удается закрыть все их вопросы. Есть надежда, что принятие Госбюджета не затянется до глубокой ночи", - уточнил источник.
Стоит отметить, что народный депутат Украины от фракции БПП Сергей Березенко, отвечая на вопрос журналистов относительно сроков принятия Госбюджета, уточнил, что парламентарии не "ничего не планируют на 7 декабря" и готовы к работе ночью.
Ранее Премьер Гройсман заявлял, что зарплата учителей в 2018 году повысится.