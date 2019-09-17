У проекті Бюджету зросли видатки на Нову українську школу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. У проекті Державного бюджету на 2020 рік збільшені видатки на Нову українську школу (НУШ), повідомляє УНН.
Субвенція з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" становитиме понад 1,4 млрд грн, з яких видатки споживання становитимуть 361,3 млн грн, а 1,06 млрд грн - видатки розвитку.
Відповідно до Бюджету 2019 року, видатки на НУШ становили трохи більше 1,2 млрд грн.
Водночас субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами залишилась незмінною і становитиме, як і цього року, трохи більше 504 млн грн.
Нагадаємо, у МОН розповіли про пріоритети змін у школі.