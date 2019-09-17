В проекте Бюджета выросли расходы на Новую украинскую школу
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. В проекте Государственного бюджета на 2020 год увеличены расходы на Новую украинскую школу (НУШ), сообщает УНН.
Субвенция из государственного бюджета на обеспечение качественного, современного и доступного общего среднего образования "Новая украинская школа" составит более 1,4 млрд грн, из которых расходы потребления составят 361,3 млн грн, а 1,06 млрд грн - расходы развития.
Согласно Бюджету 2019 года, расходы на НУШ составляли немного больше чем 1,2 млрд грн.
В то же время субвенция на предоставление государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями осталась неизменной и составит, как и в этом году, немного больше чем 504 млн грн.
Напомним, в МОН рассказали о приоритетах изменений в школе.