У приміщенні, в якому перебував президент ФК "Інгулець", стався вибух

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“Так, у нас така ситуація трапилася”, — сказав заступник начальника Петрівське відділення поліції Долинського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області Віталій Косенко. Подробиці надавати він відмовився.

Також інформацію про вибух підтвердила місцева журналістка Оксана Ліщенюк. Вона розповіла, що в приміщенні разом з президентом клубу Олександром Поворознюком було три людини.

“Їх було 3. Подробиць наразі невідомо, один постраждалий помер. Де Олександр Поворознюк не знаю, але загрози життю нема. Конфлікту не було”, — сказала вона.

Виконавчий директор ФК Інгулець повідомив телефоном, що у нього ніякої інформації немає: “Поки нічого не можу сказати. Я не в курсі зовсім цієї ситуації. Перебуваю у відрядженні, не хочу говорити того, чого не знаю”.

Раніше

Ввечері, 20 квітня, у ЗМІ з’явилася інформація, що в приміщенні, де знаходився президент футбольного клубу “Інгулець” Олександр Поворознюк, вибухнула граната. Ніякої інформації щодо кількості постраждалих тоді не наводилося.