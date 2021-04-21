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В помещении, в котором находился президент ФК "Ингулец", произошел взрыв

В помещении, в котором находился президент ФК "Ингулец", произошел взрыв

Киев  •  УНН

 • 21451 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Вчера вечером в комнате, где находился президент футбольного клуба “Ингулец” Александр Поворознюк, произошел взрыв. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в Петровском отделении полиции Долинского отдела полиции ГУНП в Кировоградской области.

Детали

“Да, у нас такая ситуация случилась”, — сказал заместитель начальника Петровского отделения полиции Долинского отдела полиции ГУНП в Кировоградской области Виталий Косенко. Подробности предоставлять он отказался.

Также информацию о взрыве подтвердила местная журналистка Оксана Лищенюк. Она рассказала, что в помещении вместе с президентом клуба Александром Поворознюком было три человека.

“Их было 3. Подробностей пока неизвестно, один пострадавший умер. Где Александр Поворознюк не знаю, но угрозы жизни нет. Конфликта не было”, — сказала она.

Исполнительный директор ФК Ингулец сообщил по телефону, что у него никакой информации нет: “Пока ничего не могу сказать. Я не в курсе совсем этой ситуации. Нахожусь в командировке, не хочу говорить того, чего не знаю”.

Ранее

Вечером, 20 апреля, в СМИ появилась информация, что в помещении, где находился президент футбольного клуба “Ингулец” Александр Поворознюк, взорвалась граната. Никакой информации о количестве пострадавших тогда не приводилось.

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