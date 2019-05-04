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У прифронтовому Світлодарську затримали торговця боєприпасами

У прифронтовому Світлодарську затримали торговця боєприпасами

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. У прифронтовому Світлодарську затримали торговця боєприпасами. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Донецької області.

Так, співробітники карного розшуку поліції Бахмута затримали 27-річного раніше судимого мешканця Світлодарська під час підпільної оборудки з гранатами Ф-1 та РГД-5 і грошима від їх реалізації. Крім того, вдома у торговця оперативники вилучили ще й набої. Зазначається, що за весь запас власник збирався виручити понад 1000 грн.

Як пояснив порушник, боєприпаси він отримав від незнайомця під час спільного вживання спиртних напоїв за місцем свого мешкання, але, згодом, коли знадобилися гроші, він вирішив їх продати.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Наразі підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Чернігівщині поліція вилучила у колишнього військовослужбовця рекордний арсенал ручних гранат і набоїв до автоматичної зброї, які той зберігав у гаражі.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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