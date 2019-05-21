У Президента розповіли, як планують збільшити надходження до бюджету

КИЇВ. 21 травня. УНН. Команда Президента України Володимира Зеленського розглядає досвід залучення міжнародних компаній в управління митницею для збільшення надходжень до бюджету, які можна буде використати на будівництво і ремонт доріг. Про це заявив голова Адміністрації Президента Андрій Богдан в ефірі одного з телеканалів, передає кореспондент УНН.