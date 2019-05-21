У Президента розповіли, як планують збільшити надходження до бюджету
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Команда Президента України Володимира Зеленського розглядає досвід залучення міжнародних компаній в управління митницею для збільшення надходжень до бюджету, які можна буде використати на будівництво і ремонт доріг. Про це заявив голова Адміністрації Президента Андрій Богдан в ефірі одного з телеканалів, передає кореспондент УНН.
"Ми зараз розглядаємо досвід залучення британських компаній, які безпосередньо беруть в управління митницю і гарантують збільшення поступлень митних платежів у 2-3 рази в найближчий час", - зазначив Богдан.
За його словами, збільшення надходжень до бюджету, на думку команди Зеленського, необхідно буде використати на ремонт і будівництво доріг державного і республіканського значення.
Нагадаємо, команда Президента України Володимира Зеленського розглядає різні можливості зниження тарифів на газ для населення, однак має узгоджувати такі рішення з Міжнародним валютним фондом.