У Президента розповіли, скільки голосів можна дати міжнародним експертам в Антикорупційному суді

"Було б законно, щоб міжнародні експерти, а це була основна вимога, яку ставили МВФ та Венеційська комісія, мали б переважне право голосу – дві третіх. Це саме, яке має право голосу і Президент, і громадські активісти. Тобто, це будуть рівні умови… Я думаю, що така норма була б законною і справедливою в контексті однакового підходу для обирання судів. Але оскільки наші міжнародні партнери вимагають, щоб це були міжнародні експерти (при обранні суддів до Антикорупційного суду – ред.), можна буде говорити про три четвертих голосів, щоб показати політичну волю і підтримку цього", - заявила І.Луценко.

Нагадаємо, Президент П.Порошенко закликав парламент якнайшвидше ухвалити закон про Антикорупційний суд.