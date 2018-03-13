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У Президента розповіли, скільки голосів можна дати міжнародним експертам в Антикорупційному суді

У Президента розповіли, скільки голосів можна дати міжнародним експертам в Антикорупційному суді

Київ • УНН

 • 9537 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. При наданні права голосу міжнародним експертам стосовно призначення суддів до Антикорупційного суду можна говорити про три четвертих голосів. Про це в кулуарах ВР заявила представник Президента України в парламенті, народний депутат Ірина Луценко, передає кореспондент УНН.

"Було б законно, щоб міжнародні експерти, а це була основна вимога, яку ставили МВФ та Венеційська комісія, мали б переважне право голосу – дві третіх. Це саме, яке має право голосу і Президент, і громадські активісти. Тобто, це будуть рівні умови… Я думаю, що така норма була б законною і справедливою в контексті однакового підходу для обирання судів. Але оскільки наші міжнародні партнери вимагають, щоб це були міжнародні експерти (при обранні суддів до Антикорупційного суду – ред.), можна буде говорити про три четвертих голосів, щоб показати політичну волю і підтримку цього", - заявила І.Луценко.

Нагадаємо, Президент П.Порошенко закликав парламент якнайшвидше ухвалити закон про Антикорупційний суд.

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