У Президента рассказали, сколько голосов можно дать международным экспертам в Антикоррупционном суде
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. При предоставлении права голоса международным экспертам о назначении судей в Антикоррупционный суд можно говорить о трех четвертых голосов. Об этом в кулуарах ВР заявила представитель Президента Украины в парламенте, народный депутат Ирина Луценко, передает корреспондент УНН.
"Было бы законно, чтобы международные эксперты, а это было основное требование, которое ставили МВФ и Венецианская комиссия, имели бы преимущественное право голоса - две трети. То же самое, что имеет право голоса и Президент, и общественные активисты. То есть, это будут равные условия... Я думаю, что такая норма была бы законной и справедливой в контексте одинакового подхода для выбора судов. Но поскольку наши международные партнеры требуют, чтобы это были международные эксперты (при избрании судей в Антикоррупционный суд - ред.), можно будет говорить о трех четвертых голосов, чтобы показать политическую волю и поддержку этого", - заявила И.Луценко.
Напомним, Президент П.Порошенко призвал парламент как можно скорее принять закон об Антикоррупционном суде.